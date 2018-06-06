Работа ЗАГСа в праздники

Подробности Опубликовано: 06.06.2018 00:12 Автор: ОД

В целях обеспечения удовлетворенности населения условиями, качеством и доступностью предоставления услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния Главное управление ЗАГС Московской области сообщает, что в период с 9 июня по 12 июня 2018 г. установлен следующий график приема населения органами ЗАГС Московской области:

09.06.2018 – рабочий день (в соответствии с режимом работы органов ЗАГС Московской области);

10.06.2018 – выходной день (воскресенье);

11.06.2018 – рабочий день (прием населения по государственной регистрации смерти в соответствии с режимом работы органов ЗАГС Московской области);

12.06.2018 – нерабочий праздничный день.

С уважением, начальник Главного управления ЗАГС Московской области Е.Э. Филатова