Работа ЗАГСа в праздники
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- Опубликовано: 06.06.2018 00:12
- Автор: ОД
В целях обеспечения удовлетворенности населения условиями, качеством и доступностью предоставления услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния Главное управление ЗАГС Московской области сообщает, что в период с 9 июня по 12 июня 2018 г. установлен следующий график приема населения органами ЗАГС Московской области:
09.06.2018 – рабочий день (в соответствии с режимом работы органов ЗАГС Московской области);
10.06.2018 – выходной день (воскресенье);
11.06.2018 – рабочий день (прием населения по государственной регистрации смерти в соответствии с режимом работы органов ЗАГС Московской области);
12.06.2018 – нерабочий праздничный день.
С уважением, начальник Главного управления ЗАГС Московской области Е.Э. Филатова