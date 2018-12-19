Печальная статистика ДТП с участием детей в Подмосковье

Подробности Опубликовано: 19.12.2018 00:33 Автор: ОГИБДД по г. о. Дубна

За 11 месяцев 2018 года на территории Московской области произошло 5314 учетных ДТП, в которых 859 человек погибли и 6485 получили ранения. Зарегистрировано 482 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет.

В результате 21 юный участник дорожного движения погиб и 526 получили травмы различной степени тяжести.

На территории городского округа Дубна произошло 20 учетных ДТП, в которых 1 человек погиб и 20 получили ранения, в том числе 6 детей.

Самыми распространенными видами происшествий с участием несовершеннолетних являются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.

За 11 месяцев 2018 года на территории Московской области в 19 дорожных авариях погиб 21 юный участник дорожного движения.

В 13 ДТП погибли 15 детей-пассажиров:

10 детей перевозились без нарушений ПДД:

4 ребенка в возрасте до 7 лет, перевозились с использованием детских удерживающих устройств;

5 детей старше 7 лет перевозились с использованием ремней безопасности;

1 ребенок являлся пассажиром маршрутного ТС.

5 детей перевозились с нарушениями ПДД:

* 3 ребенка в возрасте до 7 лет, перевозились без использования детских удерживающих устройств (один являлся пассажиром маршрутного ТС);

* 2 ребенка являлись пассажирами мотоцикла и квадроцикла, перевозились без использования мотошлемов и защитной экипировки.

Все погибшие дети-пассажиры стали заложниками ситуаций, находясь в транспортных средствах, которыми управляли родители (взрослые) и осознанно нарушали правила дорожного движения (превышали допустимую скорость, осуществляли выезд на полосу встречного движения и т.д.)

В 4 ДТП погибли четверо детей-пешеходов.

Возраст детей:

1 ребенок дошкольного возраста (до 7 лет);

3 ребенка школьного возраста (старше 7 лет).

4 ДТП произошли в зоне действия пешеходного перехода.

2 ребенка являлись водителями (1 управлял квадроциклом, 1 мотоциклом):

1 - без шлема;

1 – в шлеме.

Оба без спецзащиты и без сопровождения взрослых.

Погибшие дети-водители были допущены к управлению транспортными средствами родителями, которые сами приобрели детям опасные подарки и допустили их использование на дорогах общего пользования с нарушениями правил дорожного движения, с учетом отсутствия у несовершеннолетних специального права на управление ТС и без применения мотошлемов и защитной экипировки.

Дети, пострадавшие в результате ДТП, подразделяются на 3 категории участников дорожного движения: пешеходов, пассажиров и водителей.

* с участием пешеходов произошло 183 ДТП, в которых 4 ребенка погибли и 188 получили ранения. 73 ДТП зарегистрировано в зоне действия пешеходного перехода. 150 подростков - дети школьного возраста, 42 – дошкольники. 82 ребенка в момент ДТП находились без сопровождения взрослых. Из всех пострадавших юных пешеходов только 12 использовали в одежде световозвращающие элементы.

* с участием пассажиров зарегистрировано 235 ДТП, в которых 15 детей погибли и 276 получили травмы. Перевозка 48 юных пассажиров осуществлялась с нарушениями ПДД РФ, то есть без применения детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

* с участием юных водителей зарегистрировано 64 ДТП, в которых 2 ребенка погибли и 62 получили ранения. В 4-х случаях, в момент ДТП, несовершеннолетние находились в сопровождении взрослых, только в 8-ми случаях детьми использовались шлемы, в 2-х - защитная экипировка.

156 ДТП, при которых погибли или пострадали дети, произошли при неблагоприятных метеорологических условиях (пасмурность, снегопад, дождь). Данное обстоятельство объясняется тем, что при ненастной погоде риск попасть в ДТП значительно возрастает: ухудшается видимость, слышимость, тормозной и остановочный путь транспорта увеличивается и, соответственно, неблагоприятные погодные условия могут косвенно влиять на возникновение дорожных происшествий.