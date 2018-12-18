Профилактика травматизма при приобретении пиротехнических изделий
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- Опубликовано: 18.12.2018 00:30
- Автор: И. Л. Михайлова
В связи с приближением новогодних праздников ОМВД по г.о. Дубна предупреждает об опасности, которая может возникнуть в результате покупки и неправильного использования пиротехнических изделий.
Нельзя приобретать и использовать пиротехнические изделия, если:
> отсутствует понятная вам инструкция по применению;
> на изделии не указан или истек срок годности;
> нет подтверждения сертификации изделия;
> изделие имеет дефекты.
Основные внешние признаки фальсификации пиротехнической продукции (сертификатов соответствия):
1. На изделии (потребительской упаковке) соответствуют: - наименование (каталожный номер); - предупреждение об опасности и информация о размерах опасной зоны вокруг работающего изделия; - информация о сроке годности, условия хранения и способы утилизации; - четкая информация по применению на русском языке; - реквизиты производителя (импортера).
2. Название (каталожный номер) или изготовителя, указанные на изделии и в сертификате соответствия не совпадают.
3. Копия сертификата соответствия не заверена подписью и «живой» печатью органа, выдавшего сертификат, нотариуса, владельца сертификата, указанного в графе «сертификат выдан» или регионального органа Госстандарта РФ (ЦСМ).
4. В графе «Сертификат выдан на основании» не указаны протоколы испытаний и реквизиты испытательной лаборатории.
5. В графе сертификата «дополнительная информация» не указан класс опасности.
6. Код органа по сертификации знака соответствия на изделии (ЦЦ_ _) не совпадает с кодом в номере сертификата. Покупать пиротехнические изделия следует только в специализированных магазинах.
ПОМНИТЕ, что ОПАСНО:
> Разбирать изделие;
> доверять детям;
> подносить изделия к лицу;
> подходить к изделию по истечении 2-х минут после окончания работы;
> бросать в костер;
> направлять работающее изделие на людей, животных, легковоспламеняющиеся предметы, использовать не по назначению!
Неосторожное или неправильное обращение с пиротехническими изделиями может привести к пожару и серьезным травмам!
Уважаемые жители и гости города!
В период подготовки и проведения праздничных мероприятий для организации правопорядка и общественной безопасности будут привлечены сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна.
Обращаем ваше внимание, что для использования пиротехники на территории города выделено 4 площадки:
- Вертолётная площадка в Ратмино;
-Молодёжная поляна (ИЧ возле ДК «МИР);
- Территория Парка семейного отдыха (БВ за ТЦ «Маяк»);
-Участок территории, прилегающей к ограждению Дворца спорта «Радуга» (ЛБ).
Просим вас быть бдительными и соблюдать общественный порядок при проведении праздничных мероприятий. Обо всех
нарушениях правил торговли, и использования пиротехнических изделий просьба – сообщить в ОМВД России по г.о. Дубна по телефонам:
> Дежурная часть ОМВД России по г.о. Дубна: 8(496) 214-71-19,
8(496) 212-29-04 или 02 (112);
> Отделение по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции: 8(496) 212-24-76;
> - «Телефон доверия» ГУ МВД России: 8-495-692-70-66.