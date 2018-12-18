Cводка городских ДТП

Подробности Опубликовано: 18.12.2018 00:16 Автор: ОД

C 10 по 16 декабря 2018 года на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий и выявлено 239 нарушений ДТП.

В том числе пешеходы замечены за переходом в неположенном месте 24 раза, а водители, не пропустившие людей на пешеходном переходе - 8 раз. Оштрафованы трое автомобилистов, перевозивших дошкольников без удерживающего устройства.

Основными причинами ДТП на этой неделе стали: в двух случаях - наезд на препятствие, в одном - несоблюдение дистанции и в четырех - неуступание дороги друг другу.

Осторожно, гололёд!

Столбик термометра опускается ниже нулевой отметки, начинаются осадки в виде мокрого снега, и дороги покрываются ледяной коркой. Как вести себя во время гололёда на дорогах?

Внимание, водители, следует помнить, что:

– на скользкой дороге не стоит предпринимать рисковых выездов – вы видите приближающуюся машину, рассчитываете, что успеете проскочить, но сразу вам с места не взять, а когда машина совершит, наконец, рывок, другой автомобиль в этот момент как раз окажется в опасной близости;

– если вы попали на обледенелый участок, то тормозить и сбрасывать резко газ нельзя – может занести;

– не надейтесь на шипы - при остановке машины от них проку немного.

Внимание, пешеходы:

– передвигаться по краю проезжей части, по обочине, навстречу движущемуся транспорту, а если есть тротуар, то по нему – это самое безопасное место передвижения пешеходов;

– проезжую часть переходить только в определенных для этого местах, и только на зеленый сигнал светофора

– пропускать приближающийся автомобиль, так как на обледенелом участке вы можете поскользнуться и упасть, а автомобиль при гололёде очень трудно остановить и тогда трагедии не избежать.

ОГИБДД по г. о. Дубна