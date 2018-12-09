Об обеспечении общественной безопасности в период новогодних и рождественских праздников

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Опубликовано: 09.12.2018 00:36
Автор: Администрация г. о. Дубна

В целях обеспечения общественной безопасности населения в период проведения новогодних и рождественских праздников в Дубне будут реализованы следующие мероприятия.

- Проверка системы оповещения населения города на случай возникновения чрезвычайных ситуаций;

- осуществление мер по предотвращению возможности совершения террористических актов и противоправных действий в храмах во время их массового посещения населением;

- обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов жизнеобеспечения населения;

- усиление контроля за общественным порядком при проведении новогодних праздничных и рождественских мероприятий с 23.12.2018 г. по 08.01.2019 г.;

- проведение внеплановых мероприятий по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах проведения праздничных мероприятий;

- обеспечение пожарной безопасности во время проведения праздничных мероприятий;

- создание резерва медикаментов, перевязочных средств и санитарно-хозяйственного имущества на случай возникновения чрезвычайной ситуации;

- усиление мер по досмотру транспортных средств и проверке приезжающих в них пассажиров;

- организация проведения технического осмотра автотранспорта, выделяемого для перевозки населения к местам проведения новогодних праздничных мероприятий, а также для перевозки детей на новогодние праздники в город Москву и другие города;

- внесение изменений в маршруты движения городских автобусов 07.01.2019 г. с 12.30 час. до окончания мероприятий, в связи с проведением праздничных мероприятий на площади Космонавтов;

- запрещение движения транспортных средств:

  • с 23.00 31 декабря до 04.00 1 января на площади Космонавтов и ул. Жолио-Кюри;
  • с 12.30 7 января до окончания мероприятий на площади Космонавтов.

Заместитель главы администрации Дубны В.А. Потапенко

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