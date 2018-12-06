Проверка системы оповещения населения

Подробности Опубликовано: 06.12.2018 00:45 Автор: Администрация г. о. Дубна

Отдел по гражданской обороне и защите населения Администрации городского округа Дубна извещает, что 20 декабря 2018 года с 12.00 до 13.00 будет проведена комплексная техническая проверка Местной системы оповещения населения городского округа Дубна Московской области с включением электросирен и передачей кратких сообщений по каналам кабельного телевидения и проводного радиовещания.

Просьба к жителям городского округа принять это сообщение к сведению, при звучании сирен не предпринимать никаких мер и сохранять спокойствие.

Начальник отдела по ГО и ЗН администрации А. М. Михайленко