Проверка системы оповещения населения

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Опубликовано: 06.12.2018 00:45
Автор: Администрация г. о. Дубна

Отдел по гражданской обороне и защите населения Администрации городского округа Дубна извещает, что 20 декабря 2018 года с 12.00 до 13.00 будет проведена комплексная техническая проверка Местной системы оповещения населения городского округа Дубна Московской области с включением электросирен и передачей кратких сообщений по каналам кабельного телевидения и проводного радиовещания.

Просьба к жителям городского округа принять это сообщение к сведению, при звучании сирен не предпринимать никаких мер и сохранять спокойствие.

Начальник отдела по ГО и ЗН администрации  А. М. Михайленко

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