Профилактическая операция «Анаконда»

Подробности Опубликовано: 06.12.2018 00:43 Автор: И. Л. Михайлова

Уважаемые жители и гости города! В настоящее время по 9 января 2019 года в целях профилактики и борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также выявления подозреваемых в причастности к деятельности экстремистских организаций, незаконных вооруженных формирований и террористических групп, на территории городского округа Дубна проводится оперативно-профилактическая операция «Анаконда».

Полиция Дубны просит жителей и гостей города быть бдительными, в случае получения информации о подозрительных лицах, либо о готовящихся массовых нарушениях общественного порядка – незамедлительно сообщать в по телефонам:

> Дежурная часть ОМВД России по г. о. Дубна:

8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04, или по номеру 02 (112).

> Отделение уголовного розыска: 8-496-214-73-41.