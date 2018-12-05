Пропавших в Москве объявили в розыск
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- Опубликовано: 05.12.2018 00:08
- Автор: И. Л. Михайлова
Уважаемые жители и гости города! УУР ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавших без вести малолетнего гражданина России и Франции Комбакаля Габриэля Рауля Виталия, 15 января 2017 года рождения и его матери Макаровой Натальи Витальевны, 1 февраля 1986 года рождения, уроженки Чувашской АССР.
18 августа 2018 года с Казанского вокзала г. Москвы они спустились на станцию метро «Комсомольская», после чего их местонахождение неизвестно.
Приметы Макаровой Н.В.: на вид 30-40 лет, рост 170-180 см., европейской внешности, волосы темные.
Особые приметы: ожог на левой руке.
Была одета: светлые шорты, черная футболка, черные ботинки.
Приметы Комбакаля Г.Р.В.: на вид 2 года, рост 70-80 см, европейской внешности, волосы светлые, вьющиеся.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефонам:
- Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве:
- 8-495-694-93-26, 8-495-694-91-08, 8-999-010-52-68, 8-966-068-10-00,
- 8-968-619-52-91.
- Дежурная часть ОМВД России по г. о. Дубна:
- 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04, или по номеру 02 (112).
- Отделение уголовного розыска: 8-496-214-73-41.