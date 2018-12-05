Пропавших в Москве объявили в розыск

Подробности Опубликовано: 05.12.2018 00:08 Автор: И. Л. Михайлова

Уважаемые жители и гости города! УУР ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавших без вести малолетнего гражданина России и Франции Комбакаля Габриэля Рауля Виталия, 15 января 2017 года рождения и его матери Макаровой Натальи Витальевны, 1 февраля 1986 года рождения, уроженки Чувашской АССР.

18 августа 2018 года с Казанского вокзала г. Москвы они спустились на станцию метро «Комсомольская», после чего их местонахождение неизвестно.

Приметы Макаровой Н.В.: на вид 30-40 лет, рост 170-180 см., европейской внешности, волосы темные.

Особые приметы: ожог на левой руке.

Была одета: светлые шорты, черная футболка, черные ботинки.

Приметы Комбакаля Г.Р.В.: на вид 2 года, рост 70-80 см, европейской внешности, волосы светлые, вьющиеся.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефонам:

Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве:

8-495-694-93-26, 8-495-694-91-08, 8-999-010-52-68, 8-966-068-10-00,

8-968-619-52-91.

Дежурная часть ОМВД России по г. о. Дубна:

8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04, или по номеру 02 (112).

Отделение уголовного розыска: 8-496-214-73-41.