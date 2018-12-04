ДТП за прошедшую неделю

Подробности Опубликовано: 04.12.2018 00:36 Автор: ОГИБДД по г.о. Дубна

За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий.

С 26 ноября по 2 декабря 2018 года также выявлено 262 нарушения ПДД.

Два водителя допустили выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД;

четверо водителей в нарушение ПДД перевозили детей без удерживающего устройства;

Восемь водителей не предоставили преимущество пешеходам на пешеходном переходе;

17 пешеходов сами нарушили правила при переходе дороги;

никто не был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Осторожно: гололёд

Столбик термометра опускается ниже нулевой отметки, начинаются осадки в виде мокрого снега, и дороги покрываются ледяной коркой. Как вести себя во время гололёда на дорогах?

Внимание! Водители, следует помнить, что:

– на скользкой дороге не стоит предпринимать рисковых выездов – вы видите приближающуюся машину, рассчитываете, что успеете проскочить, но сразу вам с места не взять, а когда машина совершит, наконец, рывок, другой автомобиль в этот момент как раз окажется в опасной близости;

– если вы попали на обледенелый участок, то тормозить и сбрасывать резко газ нельзя – может занести;

– не надейтесь на шипы, при остановке машины от них проку немного.

Внимание, пешеходы:

– передвигаться необходимо по краю проезжей части, по обочине, навстречу движущемуся транспорту, а если есть тротуар, то по нему – это самое безопасное место передвижения пешеходов;

– проезжую часть переходить только в определенных для этого местах и только на зеленый сигнал светофора;

– следует пропускать приближающийся автомобиль, так как на обледенелом участке вы можете поскользнуться и упасть, а автомобиль при гололёде очень трудно остановить, и тогда трагедии не избежать.