ДТП за прошедшую неделю
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- Опубликовано: 04.12.2018 00:36
- Автор: ОГИБДД по г.о. Дубна
За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий.
С 26 ноября по 2 декабря 2018 года также выявлено 262 нарушения ПДД.
Два водителя допустили выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД;
четверо водителей в нарушение ПДД перевозили детей без удерживающего устройства;
Восемь водителей не предоставили преимущество пешеходам на пешеходном переходе;
17 пешеходов сами нарушили правила при переходе дороги;
никто не был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Осторожно: гололёд
Столбик термометра опускается ниже нулевой отметки, начинаются осадки в виде мокрого снега, и дороги покрываются ледяной коркой. Как вести себя во время гололёда на дорогах?
Внимание! Водители, следует помнить, что:
– на скользкой дороге не стоит предпринимать рисковых выездов – вы видите приближающуюся машину, рассчитываете, что успеете проскочить, но сразу вам с места не взять, а когда машина совершит, наконец, рывок, другой автомобиль в этот момент как раз окажется в опасной близости;
– если вы попали на обледенелый участок, то тормозить и сбрасывать резко газ нельзя – может занести;
– не надейтесь на шипы, при остановке машины от них проку немного.
Внимание, пешеходы:
– передвигаться необходимо по краю проезжей части, по обочине, навстречу движущемуся транспорту, а если есть тротуар, то по нему – это самое безопасное место передвижения пешеходов;
– проезжую часть переходить только в определенных для этого местах и только на зеленый сигнал светофора;
– следует пропускать приближающийся автомобиль, так как на обледенелом участке вы можете поскользнуться и упасть, а автомобиль при гололёде очень трудно остановить, и тогда трагедии не избежать.