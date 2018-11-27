Сводка ДТП: на дорогах гололед
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- Опубликовано: 27.11.2018 00:52
- Автор: ОГИБДД по г. о. Дубна
С 19 по 25 ноября на обслуживаемой ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна территории зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий и выявлено 298 нарушений правил дорожного движения.
- Пятеро водителей выехали на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД.
- Десять человек перевозили маленьких детей без удерживающего устройства.
- Десять водителей не пропустили пешеходов на переходе.
- Двое сели за руль пьяными.
- Тридцать два пешехода были оштрафованы за некорректный переход дороги.
Осторожно: гололёд
Столбик термометра опускается ниже нулевой отметки, начинаются осадки в виде мокрого снега, и дороги покрываются ледяной коркой. Как вести себя во время гололёда на дорогах?
Внимание, водители следует помнить, что:
– на скользкой дороге не стоит предпринимать рисковых выездов – вы видите приближающуюся машину, рассчитываете, что успеете проскочить, но сразу вам с места не взять, а когда машина совершит, наконец, рывок, другой автомобиль в этот момент как раз окажется в опасной близости;
– если вы попали на обледенелый участок, то тормозить и сбрасывать резко газ нельзя – может занести;
– не надейтесь на шипы, при остановке машины от них проку немного.
Внимание, пешеходы:
– передвигаться по краю проезжей части, по обочине, навстречу движущемуся транспорту, а если есть тротуар, то по нему – это самое безопасное место передвижения пешеходов;
– проезжую часть переходить только в определенных для этого местах, и только на зеленый сигнал светофора
– пропускать приближающийся автомобиль, так как на обледенелом участке вы можете поскользнуться и упасть, а автомобиль при гололёде очень трудно остановить и тогда трагедии не избежать!