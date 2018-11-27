Сводка ДТП: на дорогах гололед

Подробности Опубликовано: 27.11.2018 00:52 Автор: ОГИБДД по г. о. Дубна

С 19 по 25 ноября на обслуживаемой ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна территории зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий и выявлено 298 нарушений правил дорожного движения.

Пятеро водителей выехали на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД.

Десять человек перевозили маленьких детей без удерживающего устройства.

Десять водителей не пропустили пешеходов на переходе.

Двое сели за руль пьяными.

Тридцать два пешехода были оштрафованы за некорректный переход дороги.

Осторожно: гололёд

Столбик термометра опускается ниже нулевой отметки, начинаются осадки в виде мокрого снега, и дороги покрываются ледяной коркой. Как вести себя во время гололёда на дорогах?

Внимание, водители следует помнить, что:

– на скользкой дороге не стоит предпринимать рисковых выездов – вы видите приближающуюся машину, рассчитываете, что успеете проскочить, но сразу вам с места не взять, а когда машина совершит, наконец, рывок, другой автомобиль в этот момент как раз окажется в опасной близости;

– если вы попали на обледенелый участок, то тормозить и сбрасывать резко газ нельзя – может занести;

– не надейтесь на шипы, при остановке машины от них проку немного.

Внимание, пешеходы:

– передвигаться по краю проезжей части, по обочине, навстречу движущемуся транспорту, а если есть тротуар, то по нему – это самое безопасное место передвижения пешеходов;

– проезжую часть переходить только в определенных для этого местах, и только на зеленый сигнал светофора

– пропускать приближающийся автомобиль, так как на обледенелом участке вы можете поскользнуться и упасть, а автомобиль при гололёде очень трудно остановить и тогда трагедии не избежать!