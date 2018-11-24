Операция «Подросток-алкоголь»

Подробности Опубликовано: 24.11.2018 00:37 Автор: И. Л. Михайлова

Уважаемые жители и гости города! В настоящее время по 26 ноября на территории города сотрудниками полиции проводится оперативно-профилактическая операция «Подросток-алкоголь».

Мероприятие направлено на противодействие продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции, устранение условий способствующих алкоголизму среди несовершеннолетних и употребления ими табака, а также выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических средств веществ, психотропных веществ.

Если вы владеете информацией по данным вопросам, просьба сообщать в дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна по телефонам 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04 или по номеру 02 (112).