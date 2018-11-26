Возгорания в Дубне

Подробности Опубликовано: 26.11.2018 00:17 Автор: ОД

21 ноября в Дубне произошло несколько возгораний. В шесть тридцать утра операторам Центра управления кризисными ситуациями МЧС по Московской области поступило сообщение о пожаре.

Огонь охватил строение по адресу: Московская область, городской округ Дубна, улица Новое шоссе, дом 20 (около пересечения с ул. Технологической). В 7 часов 29 минут пожар был локализован на площади 120 кв. м. В тушении были задействованы 15 единиц техники и 44 специалиста.

Примерно в то же время случился пожар в другом здании в Дубне. В результате возгорания выгорела крыша, пошел насмарку только что сделанный ремонт (в здании несколько этажей).

В ночь с 21-го на 22 ноября на ул Строителей напротив дома № 10 сгорел автомобиль - белая Honda CR-V. Возможно, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.