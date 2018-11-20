В Дубне в пятницу были ранены два пешехода

Подробности Опубликовано: 20.11.2018 00:21 Автор: ОД

C 12 по 18 ноября 2018 года в Дубне Госавтоинспекция зафиксировала 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате двух из которых молодые пешеходы попали в больницу. Один из пострадавших - несовершеннолетний.

16 ноября в городе совершено два наезда на пешеходов.

В 9 часов 20 минут в районе дома №21 по проспекту Боголюбова водитель 1994 года рождения совершила наезд на свою ровесницу, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, в зоне видимости водителя. Пешеход была доставлена в ЦРБ города Дмитров с диагнозом "Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом бугорка головки ключевой кости".

В 17 часов 20 минут возле дома №35 по улице Макаренко водитель 1985 года рождения наехал на 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок 2007 года рождения доставлен в ЦРБ города Дмитров, также с сотрясением головного мозга и ЗЧМТ, а также ушибами грудной клетки и левой голени.

ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна ищет очевидцев трех ДТП, случившихся на прошлой неделе..

13 ноября на улице Тверская, д.1 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину "ВАЗ-2112" В тот же день в восемь часов вечера на плотине ГЭС неизвестный за рулем совершил столкновение с "КИА Соул". 17 ноября в 13 часов 10 минут на улице Макаренко, д. 10 водитель, также оставшийся неизвестным, совершил наезд на автомашину "Ссанг Йонг".

Если вам известно, по чьей вине случились данные происшествия, звоните по телефону 8 (496) 212-29-04.

За неделю отмечено 301 нарушение ПДД, в том числе 16 - пешеходами,4 - водителями, не предоставившими преимущество пешеходам на переходе. Еще 5 человек управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.