В Дубне в пятницу были ранены два пешехода

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Опубликовано: 20.11.2018 00:21
Автор: ОД

C 12 по 18 ноября 2018 года в Дубне Госавтоинспекция зафиксировала 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате двух из которых молодые пешеходы попали в больницу. Один из пострадавших - несовершеннолетний.

16 ноября в городе совершено два наезда на пешеходов.

В 9 часов 20 минут в районе дома №21 по проспекту Боголюбова водитель 1994 года рождения совершила наезд на свою ровесницу, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, в зоне видимости водителя. Пешеход была доставлена в ЦРБ города Дмитров с диагнозом "Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом бугорка головки ключевой кости".

В 17 часов 20 минут возле дома №35 по улице Макаренко водитель 1985 года рождения наехал на 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок 2007 года рождения доставлен в ЦРБ города Дмитров, также с сотрясением головного мозга и ЗЧМТ, а также ушибами грудной клетки и левой голени.

ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна ищет очевидцев трех ДТП, случившихся на прошлой неделе..

  1. 13 ноября на улице Тверская, д.1 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину "ВАЗ-2112"
  2. В тот же день в восемь часов вечера на плотине ГЭС неизвестный за рулем совершил столкновение с "КИА Соул".
  3. 17 ноября в 13 часов 10 минут на улице Макаренко, д. 10 водитель, также оставшийся неизвестным, совершил наезд на автомашину "Ссанг Йонг".

Если вам известно, по чьей вине случились данные происшествия, звоните по телефону 8 (496) 212-29-04.

За неделю отмечено 301 нарушение ПДД, в том числе 16 - пешеходами,4 - водителями, не предоставившими преимущество пешеходам на переходе. Еще 5 человек управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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