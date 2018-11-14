ДТП за неделю

Подробности Опубликовано: 14.11.2018 00:53 Автор: ОГИБДД по г. о. Дубна

С 5 по 11 ноября на обслуживаемой ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна территории зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий. По двум столкновениям требуются свидетели.

6 ноября на проспекте Боголюбова, д. 15 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину "Дэу Матиз".

8 ноября на улице Большеволжской, д. 1 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину "Опель Мерива".

Очевидцев этих происшествий просят позвонить по тел. 212-29-04.

Среди причин автоаварий ГИБДД выделяет наезд на препятствие (1 случай), несоблюдение дистанции (1), неуступание дорогу друг другу (2).

Также за неделю автоинспекторы выявили 302 нарушения ПДД:

выехали на встречку в запрещенном месте 2 человек,

без удерживащюего устройства маленьких детей перевозили 4 водителей,

еще четверо не предоставили пешеходам положенное преимущество,

16 пешеходов пойманы за переходом дороги в неположенном месте,

5 автолюбителей были пьяны за рулем.