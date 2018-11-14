ДТП за неделю
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- Опубликовано: 14.11.2018 00:53
- Автор: ОГИБДД по г. о. Дубна
С 5 по 11 ноября на обслуживаемой ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна территории зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий. По двум столкновениям требуются свидетели.
- 6 ноября на проспекте Боголюбова, д. 15 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину "Дэу Матиз".
- 8 ноября на улице Большеволжской, д. 1 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину "Опель Мерива".
Очевидцев этих происшествий просят позвонить по тел. 212-29-04.
Среди причин автоаварий ГИБДД выделяет наезд на препятствие (1 случай), несоблюдение дистанции (1), неуступание дорогу друг другу (2).
Также за неделю автоинспекторы выявили 302 нарушения ПДД:
выехали на встречку в запрещенном месте 2 человек,
без удерживащюего устройства маленьких детей перевозили 4 водителей,
еще четверо не предоставили пешеходам положенное преимущество,
16 пешеходов пойманы за переходом дороги в неположенном месте,
5 автолюбителей были пьяны за рулем.