Операция «Законность»

Подробности
Опубликовано: 19.09.2018 00:41
Автор: И. Л. Михайлова

С 24 по 27 сентября в целях профилактики нарушений законности в сфере приёма, регистрации и своевременного реагирования на заявления и сообщения о происшествиях, жалоб и обращений граждан, а также выявления и пресечения фактов укрытия правонарушений от регистрации и учета и недобросовестного отношения сотрудников и руководителей к выполнению своих служебных обязанностей на территории города проводится операция «Законность».

Уважаемые жители и гости города!

С предложениями по улучшению деятельности ОМВД, а также жалобами на действия сотрудников полиции, просьба обращаться лично или по телефону к руководителям отдела внутренних дел ежедневно в период с 10.00 до 18.00:

1. Начальник ОМВД полковник полиции Марзеев Владимир Валентинович (ул. Курчатова, д.28, тел. 214-07-06).

2. Заместитель начальника ОМВД подполковник полиции Кеуш Михаил Юрьевич(ул. Курчатова, д.28, тел. 214-02-86).

3. Заместитель начальника полиции по оперативной работе подполковник полиции Андреев Дмитрий Валентинович (ул. Курчатова, д.28, тел. 214-57-47).

4. Начальник ОГИБДД подполковник полиции Петрушенко Юрий Вячеславович (ул. Дружбы, д.5, стр.2, тел. 212-29-35).

5. Начальник отделения полиции подполковник полиции Челобитчиков Дмитрий Алексеевич (ул. Хлебозаводская, д.27, тел. 212-34-91).

В рамках проведения профилактической операции «Законность» 25 сентября с 16:00 по 18:00 прием населения проводит начальник ОМВД России по г.о. Дубна Марзеев Владимир Валентинович.

Запись по телефону: 214-07-06.

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