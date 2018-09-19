Проводится операция «Нелегал»

Подробности Опубликовано: 19.09.2018 00:08 Автор: И. Л. Михайлова

В настоящее время по 25 сентября в целях усиления контроля над состоянием правопорядка и общественной безопасности, а также пресечения правонарушений в сфере миграционного законодательства на территории г.о. Дубна проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2018».

Уважаемые жители и гости города!

Если вы обладаете информацией о гражданах и организациях, использующих труд нелегальных мигрантов, квартирах с массовым пребыванием иностранных граждан и иной оперативно-значимой информацией в сфере миграции – просьба незамедлительно сообщать по телефонам:

> Дежурная часть ОМВД России по г.о. Дубна: 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04 или 02 (112);

> Служба Участковых уполномоченных полиции: 8-496-212-65-48