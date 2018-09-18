Ищут очевидцев ДТП

Подробности Опубликовано: 18.09.2018 00:49 Автор: ОД

11 автоаварий зарегистрировал дубненский отдел ГИБДД с 10 по 16 сентября. Инспекторы разыскивают виновников дорожных происшествий - водителей, наехавших на чужие машины. Просьба свидетелей ДТП откликнуться по телефону 8 (49621) 2-29-04.

Очевидцы ищутся для следующих аварий:

11 сентября около дома №2 на улице Понтекорво неустановленный водитель совершил наезд на автомашину "Хёндэ IX 35". 14 сентября на улице Балдина д. 3 неизвестный водитель также совершил наезд на "Рено Дастер".

За неделю выявлено 186 нарушений ПДД, из них 29 штрафов выписано пешеходам.

Кроме того, три автолюбителя выехали на встречку в случаях, когда это запрещено ПДД, четверо перевозили маленьких детей без удерживающих устройств, двое замечены за неуступанием дороги пешеходам на переходе, один управлял авто в нетрезвом виде.

Причинами ДТП на этой неделе следующие.

Наезд на препятствие - 1 случай,

несоблюдение дистанции – 2 раза,

не уступили дорогу друг другу – три пары автовладельцев.

В связи с участившимися ДТП на круге Боголюбова - Вернова ОГИБДД призывает дубненцев повторить правила проезда перекрестков с круговым движением.