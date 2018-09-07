Об охране порядка в день выборов

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Опубликовано: 07.09.2018 00:41
Автор: И. Л. Михайлова

Уважаемые жители и гости города! ОМВД России по г.о. Дубна информирует вас о том, что в период подготовки и проведения выборов губернатора Московской области на избирательных участках силами сотрудников полиции будет обеспечена охрана общественного порядка.

Убедительно просим вас соблюдать выборное законодательство РФ, ограничить парковку транспортных средств на территориях, прилегающих к избирательным участкам.

Обо всех фактах нарушения избирательного законодательства, просим сообщать по телефонам:

  • дежурная часть: 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04 или 02 (112);
  • телефон доверия Главного управления МВД России по Московской области: 8-495-692-70-66.

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