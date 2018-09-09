О включении электросирен

Подробности Опубликовано: 09.09.2018 00:55 Автор: Администрация г. о. Дубна

Отдел по гражданской обороне и защите населения администрации городского округа Дубна извещает, что 20 сентября 2018 года с 12.00 до 13.00 проводится комплексная техническая проверка местной системы оповещения населения города Дубны с включением электросирен и передачей кратких сообщений по каналам кабельного телевидения и проводного радиовещания.

Просьба к жителям города принять это сообщение к сведению, при звучании сирен не предпринимать никаких мер и сохранять спокойствие.

Начальник отдела по ГО и ЗН администрации А. М. Михайленко