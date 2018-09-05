Кражи, подделки, пьяные водители

Подробности Опубликовано: 05.09.2018 00:52 Автор: Специалист ОМВД по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова

В последнюю неделю августа в Дубне регистрировались преступления, связанные с нелегальными мигрантами, кражами с проникновениями в помещение, пьяными водителями-рецидивистами, застигнутыми за рулем во время проверки документов.

24 августа сотрудники отдела дознания возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации" в отношении 39-летней жительницы правого берега Дубны, которая в мае осуществила фиктивную постановку на учёт по месту пребывания гражданина одной из республик ближнего зарубежья (максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до 3-х лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью).

В тот же день инспекторы ДПС в ходе несения службы на обслуживаемой территории выявили автомобиль, которым управлял 44-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. В ходе проверки установлено, что данный водитель в апреле 2018 года уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". В отношении правонарушителя сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело по этой же статье.

Сотрудники отдела дознания возбудили ещё одно уголовное дело уже в отношении 43-летней женщины, которая также управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что данный водитель в июле 2016 года уже привлекался к административной ответственности по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

Максимальное наказание, которое могут получить пьяные водители по ст. 264.1 - лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности.

25 августа в дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна поступило заявление том, что из квартиры в одном из домов по пр-ту Боголюбова украли планшет. Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен 36-летний местный житель, который через незапертую входную дверь незаконно проник в квартиру и совершил хищение. Сумма ущерба составила 15 000 рублей. В отношении злоумышленника следственным отделом ОМВД России по г.о. Дубна возбуждено уголовное дело (п. "а" ч.3. ст.158 УК РФ "Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище", предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6-ти лет со штрафом в размере до 80 000 рублей.).

Будьте осторожны! При выходе из дома закрывайте окна, балконы и двери. Уезжая в отпуск, во избежание кражи, попросите соседей присмотреть за квартирой.

30 августа сотрудники отдела дознания возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3. ст.327 УК РФ "Использование заведомо подложного документа" в отношении 54-летней гражданки одной из республик ближнего зарубежья, которая предъявила сотрудникам полиции документ - отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина - с признаками подделки. Нарушительнице грозит арест на срок до 6-ти месяцев.

31 августа в дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна поступило заявление том, что злоумышленник, повредив стекло витрины, расположенной в холе одного из сетевых магазинов по ул. Дачная, украл вещи, принадлежавшие индивидуальному предпринимателю. Сумма ущерба составила 6000 тысяч 255 рублей. По факту кражи следственным отделом ОМВД России по г.о. Дубна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище" (преступникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет).