Осенние авторейды

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Опубликовано: 04.09.2018 00:06
Автор: ОГИБДД по г. о. Дубна

Сразу несколько профилактических операций проведут в марте дубненские автоинспекторы, чтобы защитить жизнь и здоровье гостей и жителей города от водителей, не соблюдающих правила перевозки людей, а также от нетрезвых водителей.

1, 7, 29 сентября в Дубне пройдет профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель".

22 сентября в Дубне пройдет профилактическое мероприятие "Мотоскутерист".

5, 12, 26 сентября пройдет операция "Детское кресло".

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