Осенние авторейды
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- Опубликовано: 04.09.2018 00:06
- Автор: ОГИБДД по г. о. Дубна
Сразу несколько профилактических операций проведут в марте дубненские автоинспекторы, чтобы защитить жизнь и здоровье гостей и жителей города от водителей, не соблюдающих правила перевозки людей, а также от нетрезвых водителей.
1, 7, 29 сентября в Дубне пройдет профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель".
22 сентября в Дубне пройдет профилактическое мероприятие "Мотоскутерист".
5, 12, 26 сентября пройдет операция "Детское кресло".