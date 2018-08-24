Дубненские спасатели вскрыли квартиру, где остался малыш

Подробности Опубликовано: 24.08.2018 00:27 Автор: ОД

22 августа поисково-спасательный отряд №12 Дубненского территориального управления ГКУ МО "Мособлпожспас" выехал в Дмитров для оказания помощи молодой маме, у которой остался маленький ребенок в запертой квартире. Девочка 2 лет закрыла входную дверь на щеколду, когда мама вышла на лестничную клетку, чтобы поставить туда коляску.

К моменту прибытия в расстроенных чувствах оказались обе участницы происшествия - постарше и помладше. Спасатели вскрыли дверь очень быстро - в течение минуты, используя гидравлические ножницы.

В связи с происшествием спасатели напоминают правила безопаности в квартире с маленьким ребенком, чтобы избежать подобных случаев, которые происходят регулярно.

Во-первых, оставлять ребенка такого маленького возраста без присмотра, разумеется, нельзя. Кроме того, необходимо поменять замок в квартире, если у вас установлен самозахлапывающийся механизм. Также нужно срезать или убрать щеколды, цепочки и прочее, с помощью чего ребенок случайно может запереться изнутри. Если все-таки нет возможности сменить замок, то всегда берите с собой ключ, если выходите из жилища даже на секунду. Кроме того, чадо стоит обучить с раннего возраста самому открывать и закрывать дверь. К тому возрасту, как ребенок впервые останется дома один, он должен уметь на "отлично" открывать и закрывать входную дверь на случай пожара или иного ЧП.

Если вы все же оказались отделены от малыша захлопнутой дверью, сохраняйте спокойствие и звоните в "112".

По материалам "Мособлпожспаса"