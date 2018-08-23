О нарушении законодательства о выборах

Подробности Опубликовано: 23.08.2018 00:55 Автор: Специалист ОМВД по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова

Уважаемые жители и гости города! Правовая группа ОМВД России по г.о. Дубна предоставляет для вас информацию об административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства о выборах.

В соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" демократические, свободные и периодические выборы в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также референдум являются высшим непосредственным выражением принадлежащей народу власти.

Государством гарантируется свободное волеизъявление граждан Российской Федерации на выборах и референдуме, защита демократических принципов и норм избирательного права и права на участие.

Одной из мер, направленных на обеспечение этой гарантии, является установленная законом административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства о выборах.

1. Административная ответственность за некоторые виды нарушений законодательства о выборах.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях содержит 34 статьи, предусматривающие административную ответственность за такие деяния: Нарушение права гражданина на ознакомление со списком избирателей, Нарушение порядка предоставление сведений об избирателях, Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах, Подкуп избирателей в период избирательной кампании (статьи 5.1, 5.3-5.25, 5.45-5.52, 5.56, 5.58 КоАП РФ). Дела обо всех указанных административных правонарушениях рассматриваются судьями в пятидневный срок.

2. Уголовная ответственность за нарушение избирательных прав.

Уголовное законодательство содержит три статьи, посвященные регулированию ответственности за нарушения избирательных прав: Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, Фальсификация избирательных документов (ст.141, ст. 141.1 и ст.142 УК РФ).

В действующем российском законодательстве имеется достаточный правовой механизм защиты избирательных прав граждан и материально-правовая база для привлечения к административной и уголовной ответственности лиц, виновных в нарушении избирательных прав.

Обо всех фактах нарушения избирательного законодательства просим сообщать по следующим номерам телефонов:

Дежурная часть ОМВД России по г.о. Дубна 8 (496) -212-29-04; 8 (496)-214-71-19 или 02(112).