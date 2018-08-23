Профилактическая операция "Квартира"

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Опубликовано: 23.08.2018 00:50
Автор: Специалист ОМВД по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова

Уважаемые жители и гости города! В целях стабилизации оперативной обстановки в сфере хищения имущества из квартир и частных домостроений, а также предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия краж имущества граждан из жилищ, на территории городского округа Дубна проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Квартира".

ОМВД России по г.о. Дубна напоминает гражданам о необходимости быть бдительнее. Сообщайте в полицию обо всех подозрительных лицах, находящихся в подъездах. Запирайте двери, закрывайте окна, когда уходите из дома, старайтесь не сообщать посторонним лицам о том, что уедете или будете отсутствовать продолжительное время.

Если вы обнаружили признаки проникновения в вашу квартиру, незамедлительно обращайтесь в полицию и дождитесь приезда следственно-оперативной группы:

  • Дежурная часть: 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04 или 02 (112);
  • Уголовный розыск: 8-496-214-73-41; 8(999)-098-96-21.

По вопросам охраны объектов и мест хранения имущества граждан обращаться по телефонам:

  • Отдел вневедомственной охраны: 8-496-213-23-81, 8-496-212-68-50,8-999-014-28-28

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