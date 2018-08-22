В Дубне полицейские провели правовое информирование детей и их законных представителей

Подробности Опубликовано: 22.08.2018 00:10 Автор: Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова

В ОМВД России по г.о. Дубна инспекторы отделения по делам несовершеннолетних совместно с юрисконсультом провели день правовой помощи детям.

Целью данной акции является формирование правовых знаний у подрастающего поколения, пропаганда здорового образа жизни и правовое информирование родителей. На базе ОМВД России по г.о. Дубна была организована работа кабинета правовой помощи по вопросам правового информирования детей и их законных представителей. Инспектор отделения по делам несовершеннолетних ОМВД рассказал детям об их правах, о возрасте, с которого подростки отвечают за свои поступки, о различиях административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления. На вопросы родителей отвечали заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД – начальник отделения по делам несовершеннолетних подполковник полиции Юрий Дмитриевич Налимов и юрисконсульт правовой группы ОМВД. В завершение беседы сотрудники полиции раздали детям и родителям памятки с указанием адреса и контактных телефонов, куда они могут обратиться в случае нарушения прав ребёнка.