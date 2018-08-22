Угон, кражи, грабеж и возвращение голубя

Подробности Опубликовано: 22.08.2018 00:06 Автор: Специалист ОМВД по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова

Публикуем сводку городских происшествий, случившихся в Дубне на минувшей неделе. Вы сможете узнать, сколько стоит продуктовая тележка и что будет, если ее украсть, а также возраст злоумышленника, похитившего на прошлой неделе голубя с фонтана в сквере перед Домом ученых.

Угон машины

12 августа инспекторы ДПС в ходе несения службы на обслуживаемой территории выявили 16-летнего молодого человека, который совершил угон машины. В отношении несовершеннолетнего сотрудники отдела дознания возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения" (максимальное наказание - лишение свободы на срок до 5-ти лет).

Фиктивная постановка

14 и 15 августа сотрудники отдела дознания возбудили два уголовных дела по фактам фиктивной постановки на учет двух граждан одной из республик ближнего зарубежья в отношении двух местных жителей, которые совершили данные преступления по ст. 322.3 УК РФ в июле.

В первом случае дело возбуждено в отношении 40-летнего, во втором – в отношении 61-летнего мужчин - жителей правобережной части города. Их ждет максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

Кражи

В дежурную часть ОМВД России по г. о. Дубна поступило сообщение том, что в сквере по ул. Жолио Кюри молодой человек залез на фонтан и снял статую голубя. Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции в ходе несения службы на обслуживаемой территории выявили 26-летнего местного жителя, который совершил данное хищение. В настоящее время по факту кражи голубя проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении его к административной ответственности.

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по г.о. Дубна в отработки обслуживаемой территории выявили 32-летнего жителя Тверской области, который похитил из гипермакета две продуктовые тележки стоимостью 1 300 рублей каждая. В отношении злоумышленника дознавателями возбуждено уголовное дело (ч.1. ст.158 УК РФ "Кража, то есть тайное хищение чужого имущества").

Заведено уголовное дело по той же статье и в отношении 31-летнего дубненца, который, находясь на территории муниципального казённого учреждения в левобережной части города, украл два тракторных аккумулятора. Сумма ущерба составила 6 100 рублей.

Обоим грозит лишение свободы до 2-х лет.

Кражи со взломом

На минувшей неделе следственный отдел ОМВД по г. о. Дубна возбудил два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного п."б" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище" (наказание - лишение свободы на срок до пяти лет).

Так, инспекторы по делам несовершеннолетних в ходе проведения профилактического мероприятия выявили 18-летнего юношу, который украл из закрытого кафе, расположенного в правобережной части города, четырнадцать банок пивного напитка. Сумма ущерба составила 540 рублей.

Во втором случае в дежурную часть ОМВД России по г. о. Дубна поступило заявление том, что в левобережной части города вскрыли гараж и похитили лодочный мотор с бензобаком, принадлежавший потерпевшему. Сумма ущерба составила 77 990 рублей.

Грабёж

17 августа сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних в ходе проведения работы на обслуживаемой территории поймали 29-летнего гражданина, который, находясь в одном из магазинов по ул. Понтекорво, открыто в присутствии сотрудников магазина взял со стеллажей продукты и покинул торговый зал, не оплатив товары. Сумма ущерба составила 575 рублей. В отношении злоумышленника сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.161 УК РФ "Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества"). Преступнику грозит до 4 лет заключения.