Охрана общественного порядка на выборах

Подробности Опубликовано: 19.08.2018 00:42 Автор: Специалист ОМВД по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова

Уважаемые жители и гости города! ОМВД России по г.о. Дубна информирует вас о том, что 9 сентября на обслуживаемой территории будут проведены выборы губернатора Московской области. В период подготовки и проведения выборов на избирательных участках силами сотрудников полиции будет обеспечена охрана общественного порядка.

Непосредственно в день голосования перед открытием избирательных участков все помещения будут обследованы кинологической службой на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Убедительно просим вас соблюдать выборное законодательство РФ, ограничить парковку транспортных средств на территориях, прилегающих к избирательным участкам.

Обо всех фактах нарушения избирательного законодательства, просим сообщать по телефонам:

Дежурная часть: 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04 или 02 (112);

Телефон доверия Главного Управления МВД России по Московской области: 8-495-692-70-66.