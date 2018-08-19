Охрана общественного порядка на выборах

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Опубликовано: 19.08.2018 00:42
Автор: Специалист ОМВД по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова

Уважаемые жители и гости города! ОМВД России по г.о. Дубна информирует вас о том, что 9 сентября на обслуживаемой территории будут проведены выборы губернатора Московской области. В период подготовки и проведения выборов на избирательных участках силами сотрудников полиции будет обеспечена охрана общественного порядка.

Непосредственно в день голосования перед открытием избирательных участков все помещения будут обследованы кинологической службой на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Убедительно просим вас соблюдать выборное законодательство РФ, ограничить парковку транспортных средств на территориях, прилегающих к избирательным участкам.

Обо всех фактах нарушения избирательного законодательства, просим сообщать по телефонам:

  • Дежурная часть: 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04 или 02 (112);
  • Телефон доверия Главного Управления МВД России по Московской области: 8-495-692-70-66.

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