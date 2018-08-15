Насильственные преступления и подделка документов

Подробности Опубликовано: 15.08.2018 00:25 Автор: Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова

На минувшей неделе в Дубне зарегистрировано сразу несколько преступлений против жизни и здоровья, а также кражи и случаи предъявления поддельных документов. Обнаружена числившаяся в угоне машина.

6 августа

Сотрудники отдела дознания возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2. ст.115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия" в отношении 42-летнего мужчины, который в ходе словесного конфликта нанёс два удара ножом по правой руке своей сожительницы, в результате чего потерпевшая получила две раны правого предплечья. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

Дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" в отношении 34-летнего мужчины, который, находясь в машине, в состоянии алкогольного опьянения, с правой стороны от 28-летнего водителя, направил на него пневматический газобаллонный пистолет. В попытке отнять пистолет водитель отпустил руль, в результате чего, потеряв управление, автомобиль выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с другой машиной. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.

В результате ДТП пассажиры автомобиля, проезжавшего по встречной полосе, были госпитализированы в травматологическое отделение. Одна из потерпевших до сих пор находятся на лечении. В отношении 34-летнего местного жителя ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 268 УК РФ "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7-ми лет.

Как уже сообщалось, в июле с парковки на территории городка программистов в Особой экономической зоне "Дубна" исчез автомобиль "Аudi A6". В настоящее время установлено, что это был угон (ч.1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения"), возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 5-ти лет. Обнаруженная в Тверской области машина будет возвращена владельцу.

8-10 августа

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" в отношении 34-летнего жителя города Москвы, который при проверке документов предъявил сотрудникам ОГИБДД ОМВД России по г.о. Дубна водительское удостоверение с признаками подделки.

По этой же статье возбуждено ещё одно уголовное дело в отношении 48-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который предъявил участковому документ уведомления о прибытии иностранного гражданина с признаками подделки.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.

По факту квартирной кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору (ч. 3. ст. 158 УК РФ) следственным отделом ОМВД России по г.о. Дубна также возбуждено уголовное дело. Похищены ювелирные изделия, сумма ущерба - 24 000 рублей.

Ранее по этой же статье возбуждено ещё одно уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы, которая находясь в продуктовом магазине, незаметно вытащила из продуктовой корзинки потерпевшей ключ от камеры хранения и похитила мобильный телефон и электронную книгу заявителя. Сумма ущерба составила 2 700 рублей. Злоумышленнице грозит до 10 лет.

Будьте осторожны! Жители первых этажей! При выходе из дома закрывайте не только дверь, но и окна. Уезжая в отпуск, во избежание кражи попросите соседей присмотреть за квартирой.