ООО погасило долги после ареста имущества прокуратурой Дубны

Подробности
Опубликовано: 14.08.2018 00:09
Автор: ОД

Налоговая инспекция передала в прокуратуру Дубны материалы о санкционировании ареста имущества одной из городских организаций, у которой имелся долг по уплате штрафов, налогов, пеней на сумму в 3 млн рублей.

Городская прокуратура санкционировала в отношении данного общества с ограниченной ответственностью арест имущества - такое право госструктуре дает Налоговый кодекс Российской Федерации.

После этого представители фирмы поторопились выплатить всю задолженность.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Итоги национального финала WorldSkills R…

В Южно-Сахалинске подвели итоги прошедшего с 8 по 12 августа финала VI Национального чемпионата "Мол...

ОИЯИ зарегистрировал компьютерную програ…

В распоряжении Объединенного института ядерных исследований официально стало одной компьютерной прог...

Как повысить КПД на рынке труда?

В Южно-Сахалинске на выходных завершился VI Национальный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSki...

Ярус горной породы возьмут под охрану в …

Очередная особо охраняемая природная территория будет создана на территории городского округа Домоде...

ООО погасило долги после ареста имуществ…

Налоговая инспекция передала в прокуратуру Дубны материалы о санкционировании ареста имущества одной...

Реклама

Объявления

Новости бизнеса

Руководители ЗАО "Борисфен" представили …

31 июля Глава города Дубны Максим Данилов, председатель горо...

Разработка резидента ОЭЗ "Дубна" сокраща…

Пресс-служба ОЭЗ "Дубна" рассказала об инновационной разра...

Конкурс на частичную компенсацию для МСП

В 2018 году Министерство инвестиций и инноваций Московс...

Оборудование для поиска нефти будут изготавливать …

24 июля на левобережной площадке ОЭЗ "Дубна" забита первая...

ТПП Дубны привлекает инвесторов и резидентов

На минувшей неделе по инициативе Торгово-промышленной палаты...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

 

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться