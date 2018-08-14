ООО погасило долги после ареста имущества прокуратурой Дубны

Подробности Опубликовано: 14.08.2018 00:09 Автор: ОД

Налоговая инспекция передала в прокуратуру Дубны материалы о санкционировании ареста имущества одной из городских организаций, у которой имелся долг по уплате штрафов, налогов, пеней на сумму в 3 млн рублей.

Городская прокуратура санкционировала в отношении данного общества с ограниченной ответственностью арест имущества - такое право госструктуре дает Налоговый кодекс Российской Федерации.

После этого представители фирмы поторопились выплатить всю задолженность.