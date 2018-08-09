В Дубне задержан подозреваемый в попытке похитить 55 млн рублей со счета организации

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Опубликовано: 09.08.2018 00:33
Автор: И. Л. Михайлова

В дежурную часть ОМВД России по г. о. Дубна поступило заявление директора одной из коммерческих организаций о попытке хищения со счета компании денежных средств в сумме 55 млн. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен и задержан 38-летней житель г. Железнодорожный, подозреваемый в совершении противоправных действий.

"Установлено, что злоумышленник, представив нотариусу фиктивную доверенность на представление интересов организации на третье лицо, заключил с ним в нотариальной форме фиктивный договор займа 55 млн. рублей сроком на 2 дня, – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. - После истечения срока займа обратился в банк и, представив фиктивные акты приема-передачи денежных средств, решение представителя фирмы о заключении сделки, учредительные документы организации и договор, попытался взыскать денежные средства со счета организации", – добавила она.

Однако банковский счет был своевременно заблокирован и денежные средства списаны не были.

В отношении подозреваемого Следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Покушение на мошенничество".

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Следователем в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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