Сирены включат 21 июня. Готовьтесь

Подробности Опубликовано: 06.06.2018 00:15 Автор: ОД

Отдел по гражданской обороне и защите населения администрации города Дубны извещает, что 21 июня 2018 года с 12.00 до 13.00 проводится комплексная техническая проверка местной системы оповещения населения города Дубны.

Проверка проводится с включением электросирен и передачей кратких сообщений по каналам кабельного телевидения и проводного радиовещания.

Просьба к жителям города принять это сообщение к сведению, при звучании сирен не предпринимать никаких мер и сохранять спокойствие.

Начальник отдела по ГО и ЗН администрации Дубны А. М. Михайленко