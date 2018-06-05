Сводка дорожных нарушений в Дубне

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Опубликовано: 05.06.2018 00:01
Автор: ОД

За неделю с 28 мая по 3 июня 2018 года в Дубне случилось 12 дорожно-транспортных происшествий, а также зафиксировано 283 нарушения правил дорожного движения. Один ребенок пострадал от наезда машины, переходя дорогу по переходу.

Аварии случались:

  • при движении реверсом - одно происшествие,
  • несоблюдении дистанции – 3 случая,
  • в результате нарушения очередности проезда транспортных средств - 2 аварии.

4 нарушителя были замечены за пересечением сплошной, 8 человек перевозило детей без удерживающих устройств, 9 дерзких ездоков не уступили дорогу пешеходам на переходе, 15 пешеходов перебегали в неположенном месте. В состоянии алкогольного опьянения замечен один водитель.

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