Сводка дорожных нарушений в Дубне

Подробности Опубликовано: 05.06.2018 00:01 Автор: ОД

За неделю с 28 мая по 3 июня 2018 года в Дубне случилось 12 дорожно-транспортных происшествий, а также зафиксировано 283 нарушения правил дорожного движения. Один ребенок пострадал от наезда машины, переходя дорогу по переходу.

Аварии случались:

при движении реверсом - одно происшествие,

несоблюдении дистанции – 3 случая,

в результате нарушения очередности проезда транспортных средств - 2 аварии.

4 нарушителя были замечены за пересечением сплошной, 8 человек перевозило детей без удерживающих устройств, 9 дерзких ездоков не уступили дорогу пешеходам на переходе, 15 пешеходов перебегали в неположенном месте. В состоянии алкогольного опьянения замечен один водитель.