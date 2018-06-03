ООО из Дубны выпускало фальсификат масла

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Опубликовано: 03.06.2018 00:08
Автор: Никита Крутиков

В Дубне есть не только инновационный бизнес, но и предприятия по производству пищевых продуктов. Как оказалось, одно из них выпускало некачественный продукт - фальсификат сливочного масла. Ущерб здоровью потребителей надзорные органы оценили в 150 000 рублей.

 

Проверка качества была проведена по жалобе администрации Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии (Солнечногорский район), в котором недо-масло употребляли в пищу пациенты.

При проверке традиционного сладко-сливочного масла с массовой долей жира 82,5 %, производимого ООО "Кварта" (Дубна, Московская область), специалисты Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям выявили жиры немолочного происхождения. Это нарушает техрегламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции".

Ведомство оштрафовало ООО "Кварта"за производство фальсификата. Также в наказание компания больше не будет иметь права производить масло: руководству направлено предписание о прекращении действия декларации о соответствии на сливочное масло. Для верности информацию о фальсификате также зафиксирует Роспотребнадзор и Федеральная служба по аккредитации (чтобы отозвать декларацию о соответствии).

Фальсификация - это не просто обидный обман потребителя, а обман, вредный для здоровья. В особенности для здоровья аллергиков, малышей, беременных женщин и лиц старшего возраста.

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