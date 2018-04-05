Гендиректора-таксиста установила прокуратура Дубны

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Опубликовано: 05.04.2018 19:39
Автор: ОД

Одна из коммерческих организаций Дубны имела своим генеральным директором подставное лицо. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки в Дубне. Возбуждено уголовное дело. Сведения о подложном руководителе хранились в ИФНС № 12 с сентября 2016 года.

В ходе проверки фирмы прокуратура установила, что указанный в ЕГРЮЛ гражданин не имел никакого отношения к деятельности юрлица. Его задержали и допросили. Человек не смог рассказать ничего толкового о текущей деятельности компании, что неудивительно, ведь он трудится таксистом в городе Кимры.

Возбуждено уголовное дело по статье 173.1 УК РФ, ч. 1 (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах)

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