Разыскиваются водители, наехавшие на автомобили
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- Опубликовано: 03.04.2018 15:19
- Автор: ОД
С 26 марта по 1 апреля 2018 года в городском округе Дубна ОГИБДД зарегистрировал 9 дорожно-транспортных происшествий. Инспекторы разыскивают водителя, наехавшего на автомашину "тойота камри" 26 марта на пр. Боголюбова, д. 45, и водителя, совершившего наезд на автомобиль "фольксваген" 30 марта на ул. Московской, д. 10.
Показаний очевидцев ждут по телефону 212-29-04.
Причинами автостолкновений на минувшей недел стали:
- движение задним ходом - 2 случая,
- несоблюдение дистанции – 1 раз,
- неуступание дороги – 2 происшествия,
- движение задним ходом, наезд на стоящее транспортное средство – 2 раза.
За неделю также было выявлено 239 нарушений ПДД:
- на встречку в запрещенном месте выехали 4 человека;
- перевозили маленьких детей без удерживающего устройства 12 ответственных лиц;
- не предоставили преимущество пешеходам на переходе – 6 автохамов;
- 34 пешехода переходили в неположенном месте;
- четверо находившихся за рулем не имели права управления.