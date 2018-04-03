Разыскиваются водители, наехавшие на автомобили

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Опубликовано: 03.04.2018 15:19
Автор: ОД

С 26 марта по 1 апреля 2018 года в городском округе Дубна ОГИБДД зарегистрировал 9 дорожно-транспортных происшествий. Инспекторы разыскивают водителя, наехавшего на автомашину "тойота камри" 26 марта на пр. Боголюбова, д. 45, и водителя, совершившего наезд на автомобиль "фольксваген" 30 марта на ул. Московской, д. 10.

Показаний очевидцев ждут по телефону 212-29-04.

Причинами автостолкновений на минувшей недел стали:

  • движение задним ходом - 2 случая,
  • несоблюдение дистанции – 1 раз,
  • неуступание дороги – 2 происшествия,
  • движение задним ходом, наезд на стоящее транспортное средство – 2 раза.

За неделю также было выявлено 239 нарушений ПДД:

  • на встречку в запрещенном месте выехали 4 человека;
  • перевозили маленьких детей без удерживающего устройства 12 ответственных лиц;
  • не предоставили преимущество пешеходам на переходе – 6 автохамов;
  • 34 пешехода переходили в неположенном месте;
  • четверо находившихся за рулем не имели права управления.

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