Происшествия Дубны

Подробности Опубликовано: 30.03.2018 10:28 Автор: И. Л. Михайлова

С 18 по 29 марта в Дубне злоумышленники угрожали расправой близким, прописывали нелегальных мигрантов, представляли в налоговую сведения о подставном лице, перевозили алкоголь без документов. У нескольких лиц изъят амфетамин.

18-20 марта

Сотрудники отдела дознания возбудили 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

Одно дело возбуждено в отношении 40-летнего гражданина одной из республик Средней Азии. Около дома по пр-ту Боголюбова в ходе конфликта, возникшего на почве личной неприязни, он угрожал убийством 47-летней сожительнице, в подтверждение чего поцарапал ей лицо и шею лезвием ножа.

Во втором происшествии 42-летний дубненец, находясь в квартире по ул. Попова, угрожал убийством своей супруге 43-х лет. Мужчина достал раскладной нож и замахнулся им в сторону жены. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

22 -23 марта

Сотрудники Следственного отдела возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере" в отношении местного жителя, у которого был обнаружен и изъят один контейнер из полимерного материала с находящимся в нем порошкообразным веществом, массой более 3 грамм. По результатам химического исследования установлено, что это наркотик амфетамин.

На следующий день Следственный отдел возбудил ещё два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренных той же самой статьей, но совершенным группой лиц по предварительному сговору. В ходе оперативно-розыскных мероприятий у одного из гаражей гаражно-строительного кооператива г.Дубны были задержаны двое местных жителей, у которых были обнаружены и изъяты две пачки из-под сигарет, в каждой из которых находилось по одному контейнеру из полимерного материала с порошкообразным веществом, массой более 1 грамма, а также контейнер из стекла с порошкообразным веществом массой более 10 грамм на переднем пассажирском сидении автомобиля, которым управлял один из задержанных. Химическое исследование установило, что изъятое вещество является наркотическим средством – амфетамином, общей массой 13 грамм.

Задержанным грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ещё одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.1 УК РФ "Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица" возбуждено Следственным отделом в отношении 35-летнего уроженца г. Кимры, который подал сведения в Инспекцию Федеральной налоговой службы о подставном лице – генеральном директоре одной из организаций г. Дубны. За это преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Сотрудники отдела дознания возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина" в отношении 62-летней местной жительницы, которая в конце прошлого года в левобережной части города осуществила фиктивную постановку на миграционный учёт трех граждан одной из республик Северо-Кавказского федерального округа. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 500 000 рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет с лишением права заниматься определённой должностью.

25 марта

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе оперативно розыскных мероприятий выявили перевозчика одной из организаций Дубны, осуществлявшего перевозку алкогольной продукции общим количеством около 3500 бутылок без сопроводительных документов - в нарушение Федерального закона № 171-ФЗ от 1995 г. "О государственном регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции". В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении к ответственности собственника алкоголя.

29 марта

Сотрудниками полиции в ходе оперативно розыскных мероприятий были выявлены двое молодых людей 14 и 20 лет, которые совершили кражу велосипеда в одном из подъездов дома по пр-ту Боголюбова. По данному делу проводиться проверка для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору". Похитителям "светит" до пяти лет лишения свободы.

В этот же день сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен мужчина 36 лет, который совершил кражу мобильного телефона в одной из квартир по ул. Ленинградской. По данному делу проводиться проверка для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела по ч.1. статья 158 УК РФ "Кража, тайное хищение чужого имущества", что грозит вору максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до двух лет.