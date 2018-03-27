Пришли на подмогу родителям малыша

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Опубликовано: 27.03.2018 14:22
Автор: ОД
pixabay.com

26 марта в Дубне спасатели Мособлпожспаса выехали на срочный вызов: в квартире оказался заперт годовалый ребенок. Вскрыть дверь попросили его родители.

Дежурная смена ПСО-31 выехала на место происшествия. Как полагается в случаях, когда речь идет о закрытых в помещении маленьких детях, на вызов также приехали сотрудники полиции. Оценив входную дверь, которая оформлена ригелями по всему периметру дверной коробки, спасатели сочли слишком затратным по времени мероприятием, которое может влететь в копеечку родителям, вскрытие двери и проникли в квартиру через окно, что удалось сделать, не ломая его. Счастливые родители вошли в квартиру, пока малыш не успел натворить ничего опасного для себя.

Добавим, что сотрудники МЧС также без промедления соглашаются вскрыть квартиру, в случае, если в ней находится одинокий пожилой человек.

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