Сводка дорожных происшествий

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Опубликовано: 27.03.2018 06:23
Автор: ОД

На территории городского округа Дубна с 19 по 25 марта случилось 17 дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных отделом ГИБДД. Нарушений ПДД зафиксировано 274.

ДТП случались при:

  • движении задним ходом - 4,
  • несоблюдении дистанции – 2,
  • и бокового интервала - 3,
  • неуступании дороги –1,
  • наезде задним ходом на стоящее транспортное средство – 2 аварии.

Семеро водителей выехали на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД. 18 человек нарушили правила перевозки детей без удерживающего устройства. 12 водителей, не пропустили пешеходов, имевших преимущество. Четверо автомобилистов не имели права управления. Еще четверо сели за руль пьяными. Пешеходы были пойманы за нарушением ПДД 37 раз.

 

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