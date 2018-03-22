В Дубне сгорел автомобиль

Подробности Опубликовано: 22.03.2018 18:32 Автор: ОД

18 марта в районе шести вечера водители, едущие через плотину после работы, наблюдали жутковатую картину: на парковке перед памятником Ленину горел автомобиль ВАЗ-2104.

Сообщение о пожаре поступило на пульт Дубненского пожарно-спасательного гарнизонав 18 часов 7 минут. Пожарные: 1одна машина и пять человек состава - прибыли спустя чуть более чем десять минут, и уже в 18 ч 24 мин. возгорание было полностью потушено.

В результате пожара никто не пострадал, авто получило повреждения по всей площади.

По факту пожара ведется доследственная проверка. Скорее всего, причиной послужила неисправность электропроводки.