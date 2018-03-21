УК передала дом ТСН после предписания жилинспекции

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Опубликовано: 21.03.2018 12:50
Автор: Кирилл Свояков
Фото: http://www.vekslera15.ru/

Госжилинспекции Московской области пришлось вмешаться в противостояние между управляющей компанией ООО "Сириус-О" и товариществом собственников недвижимости "Векслера, 15", чьим законным требованием было получить от управляющей организации техническую документацию на одноименный дом в Дубне.

ТСН "Векслера, 15" получил дом в управление в августе 2017 года согласно решению общего собрания собственников помещений. Однако предыдущая "управляйка" не спешила с передачей документов председателю правления ТСН, который и обратился в конце концов в надзорное ведомство.

Проведя проверку, Государственная жилищная инспекция выдала ООО "Сириус-О" предписание об устранении нарушения. Компания получила административный протокол по статье "Нарушение требований законодательства о передаче технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким многоквартирным домом документов", после чего техдокументация всё же была передана новым управленцам.

"Пакет документов дома содержит сведения о его технических характеристиках, состоянии несущих конструкций и инженерных систем, проведении осмотров, ремонтов и поверок оборудования, - пояснил глава Госжилинспекции Московской области Вадим Соков. - Не располагая ими, новая управляющая организация не может обеспечить непрерывность качественного содержания общего имущества. Поэтому Жилищный кодекс сейчас предусматривает, что прежняя УК в течение трех рабочих дней со дня прекращения договора управления обязана передать их вновь избранной организации. Также должны быть переданы ключи от помещений, входящих в состав общего имущества, электронные коды доступа к оборудованию, и другие технические средства, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома".

 

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