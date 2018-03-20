Бухгалтер ТСЖ подозревается в хищении 350 000 рублей

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Опубликовано: 20.03.2018 15:32
Автор: Кирилл Свояков
Фото: GRiL, http://tsgvesna.ucoz.ru

Прокуратура города Дубны отменила постановление полиции об отказе в возбуждении уголовного дела по коллективному обращению членов товарищества собственников жилья "Весна" против бухгалтера данного ТСЖ.

Из материала доследственной проверки отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городскому округу Дубна явствует, что бухгалтер присвоила денежные средства ТСЖ "Весна" на общую сумму около 350 000 рублей. Несмотря на факты, ОМВД по г. о. Дубна отказало в возбуждении уголвоного дела, говорится в сообщении городской прокуратуры.

Решение об отказе в возбуждении дела прокуратура Дубны признала "незаконным и необоснованным" и отменила его. Затем материал был направлен на перепроверку. По ее итогам следственный отдел ОМВД России по городскому округу Дубна возбудил и расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества в крупном размере).

Прокуратура контролирует расследование.

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