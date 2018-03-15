Прокуратура Дубны в ходе проверки пресекла деятельность незаконного игорного заведения и изъяла оттуда 27 комплектов соответствующего оборудования. Подпольный игровой зал находился в нежилом здании на улице Тверской."По результатам процессуальной проверки, организованной прокуратурой города Дубны, следственный орган возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведения азартных игр). Ход предварительного расследования находится в прокуратуре города на контроле", - сообщается на страничке городской прокуратуры.
В Дубне закрыли подпольное игорное заведение
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- Опубликовано: 15.03.2018 12:32
- Автор: ОД