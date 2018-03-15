Дубненские спасатели вывели из леса двух лыжниц

Подробности Опубликовано: 15.03.2018 07:03 Автор: Никита Крутиков

Не только малыши и пожилые грибники имеют риск потеряться в лесу. Так, в пятницу 9 марта поисково-спасательному отряду № 12 Дубненского территориального управления пришлось вызволять из беды двух девушек.

По мобильному телефону, заряд которого садился, девушки сообщили, что заблудились. Сотрудники Мособлпожспаса проинструктировали потеряшек перезвонить, когда те услышат звуки мотора снегохода либо свет фонаря.

Дежурная смена отряда направилась к месту происшествия - окрестностям деревни Варварино Дмитровского района. Девушки смогли понять, что находятся около спасателей, по свету огней снегохода, но им было не перебраться через овраг, отделявший их от спасателей. Сотрудники МЧС помогли лыжницам, оставшимся без сил, преодолеть преграду и добраться домой.

Оказалось, что девушки вышли на прогулку налегке, еще утром. Сбившись с лыжни, они попытались самостоятельно найти выход, но в сумерках поняли, что не смогут этого сделать. Фактически благодаря тому, что их сотовый телефон был заряжен и ловил сигнал, обе потерпевшие смоги благополучно добраться до дома.

Спасатели напоминают о правилах безопасности в лесу:

если вы собираетесь в лес, сообщите родным или друзьям, в какой конкретно местности планируете находиться.

Ваш мобильный должен иметь полный заряд.

С собой нужно иметь сухой паек и воду.

Важные для жизни медикаменты и спички также должны быть в рюкзаке.

Одежда должна быть теплой и заметной.

Заблудившись, двигайтесь по линейным ориентирам - тропинки, дороги, просеки, линии электропередачи и т. п.

Если вас уже ищут, постарайтесь не сходить с места. Подавайте световые, шумовые сгиналы.