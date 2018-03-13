ДТП в Дубне и на Дубну

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Опубликовано: 13.03.2018 13:54
Автор: ОД
Фото: mosregtoday.ru

C 5 по 11 марта в Дубне зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий. По двум из них требуются свидетели наезда на стоявшее сзади транспортное средство. 6 марта на улице Молодежной, д. 8 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину "хонда соната", а 9 марта на Песчаном переулке, д. 6 неизвестный за рулем наехал на автомашину "КИА сид".

Очевидцев данных происшествий просят позвонить в ОГИБДД по телефону 212-29-04.

Основными причинами ДТП стали:

  • движение задним ходом - 3 случая,
  • несоблюдение дистанции – 3 раза,
  • не уступили дорогу друг другу – 1 пара водителей,
  • не был рассчитан правильно боковой интервал - в 2 ДТП,
  • также совершено 2 наезда на стоящее транспортное средство при движении задним ходом.

В городском округе ДУБНА с 5 по 11 марта выявлено 239 нарушений ПДД:

  • 9 водителей допустили выезд на полосу встречного движения, когда это запрещено ПДД;
  • 14 родителей нарушили правила перевозки детей;
  • 13 автолюбителей не предоставили преимущество пешеходам на пешеходном переходе;
  • 44 пешехода были замечены сами за нарушением ПДД;
  • 2 человека не имели права садиться за руль;
  • четверо сели за него в подпитии.

Сайт "Подмосковье сегодня" сообщает о массовой аварии, которая случилась сегодня утром на Дмитровском шоссе, при движении в сторону Дубны. "Пострадало пять машин, - рассказал сайту очевидец. - Среди них четыре легковушки и УАЗ. Авария растянулась на несколько метров. Сильнее всего пострадал первый автомобиль Chevrolet, вторую легковушку, видимо, просто зацепило.Третья машина улетела в кювет".

О пострадавших пока не сообщается.

 

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