Картельный сговор обнаружен на торгах в университете

Подробности Опубликовано: 15.01.2018 13:31 Автор: Кирилл Свояков

Компании, участвовавшие в электронном аукционе ГБОУ ВО Московской области "Университет "Дубна", подозреваются в картельном сговоре. Признаки такого сговора обнаружило Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области между ЗАО "КЛЕВЕР КЕЙ" и ООО "ССО".

Электронные торги проводились на поставку установщика колец инструмента фрезерного станка и лазерного станка для резки металлических и неметаллических материалов для нужд Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области "Университет "Дубна".

Два общества поддержали интересы друг друга, обмениваясь информацией и используя единую инфраструктуру при подаче заявок и ценовых предложений, что позволило им выигрывать аукционы с минимальным снижением цены в 1 % начальной (максимальной) цены контракта.

По этим фактам было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ЗАО "КЛЕВЕР КЕЙ" и

ООО "ССО" по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона "О защите конкуренции".

Предполагаемые картельные сговоры тщательно отслеживаются сотрудниками УФАС Московской области на всех проводимых торгах.

Для справки:

Самым серьезным нарушением антимонопольного законодательства являются антиконкурентные соглашения — чаще всего они находят свое выражение в форме картельных, или трестовых, сговоров. Словом "картель" (от итал. carta – документ) называют тайную договоренность конкурирующих в пределах одного товарного рынка предпринимателей, направленную на получение сверхприбыли и, как следствие, ущемляющую интересы потребителей.

Ответственность за картельный сговор предусмотрена часть 1 статьи 14.32 Кодекса об административных правонарушений и влечет наложение административного взыскания в виде "оборотного" штрафа, либо штрафа в размере до 50 % от стоимости предмета торгов.

Также в соответствии со статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации недопущение, ограничение или устранение конкуренции путем заключения хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекли извлечение дохода в крупном размере – наказываются, в том числе, лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до одного года либо без такового.