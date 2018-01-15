Картельный сговор обнаружен на торгах в университете

Подробности
Опубликовано: 15.01.2018 13:31
Автор: Кирилл Свояков

Компании, участвовавшие в электронном аукционе ГБОУ ВО Московской области "Университет "Дубна", подозреваются в картельном сговоре. Признаки такого сговора обнаружило Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области между ЗАО "КЛЕВЕР КЕЙ" и ООО "ССО".

Электронные торги проводились на поставку установщика колец инструмента фрезерного станка и лазерного станка для резки металлических и неметаллических материалов для нужд Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области "Университет "Дубна".

Два общества поддержали интересы друг друга, обмениваясь информацией и используя единую инфраструктуру при подаче заявок и ценовых предложений, что позволило им выигрывать аукционы с минимальным снижением цены в 1 % начальной (максимальной) цены контракта.

По этим фактам было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ЗАО "КЛЕВЕР КЕЙ" и
ООО "ССО" по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона "О защите конкуренции".

Предполагаемые картельные сговоры тщательно отслеживаются сотрудниками УФАС Московской области на всех проводимых торгах.

Для справки:

Самым серьезным нарушением антимонопольного законодательства являются антиконкурентные соглашения — чаще всего они находят свое выражение в форме картельных, или трестовых, сговоров. Словом "картель" (от итал. carta – документ) называют тайную договоренность конкурирующих в пределах одного товарного рынка предпринимателей, направленную на получение сверхприбыли и, как следствие, ущемляющую интересы потребителей.

Ответственность за картельный сговор предусмотрена часть 1 статьи 14.32 Кодекса об административных правонарушений и влечет наложение административного взыскания в виде "оборотного" штрафа, либо штрафа в размере до 50 % от стоимости предмета торгов.

Также в соответствии со статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации недопущение, ограничение или устранение конкуренции путем заключения хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекли извлечение дохода в крупном размере – наказываются, в том числе, лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до одного года либо без такового.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Картельный сговор обнаружен на торгах в …

Компании, участвовавшие в электронном аукционе ГБОУ ВО Московской области "Университет "Дубна", подо...

Проводится операция "Дилер"

Уважаемые жители и гости города! ОМД России по г.о. Дубна информирует Вас о том, что в настоящее вре...

Физкультновости

​В конце минувшего декабря гиревики Дубны потягались друг с другом в заключительном в 2017 году соре...

Трудоустроены по специальности 67 % выпу…

Опубликованы данные о том, сколько выпускников университета "Дубна" трудоустроились в течение 3-х ме...

Дома от A до G: а какой у вас?

В наши дни класс энергетической эффективности присваивают не только холодильникам, но и жилым домам...

Реклама

Объявления

Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

Предприятия и организации должны подать сведения в…

В 2018 году ответственные лица в ИП, компаниях и учреждениях...

ФНС приглашает на семинары

ИФНС № 12 по Московской области приглашает граждан на беспла...

Глава города познакомился с предпринимателями

25 декабря в Торгово-промышленной палате Дубны глава города ...

У ОЭЗ "Дубна" всё хорошо

2017 год остается удачным для ОЭЗ "Дубна", которая возглавил...

Новости ТПП Дубны

В Торгово-промышленной палате Дубны вручили членские билеты ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться