Проводится операция "Дилер"

Подробности Опубликовано: 15.01.2018 13:19 Автор: ОД

Уважаемые жители и гости города! ОМД России по г.о. Дубна информирует Вас о том, что в настоящее время по 19 января на территории города в целях установления и пресечения лиц, причастных к незаконному сбыту, организации, либо содержанию притонов или систематическому предоставлению помещений для потребления наркотических средств и психотропных веществ проводится операция "Дилер".

Если вы владеете информацией по данным вопросам, просьба сообщать по телефону 112, или по телефону дежурной части 8-496-214-71-19.

Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова