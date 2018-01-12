Итоги года дубненских полицейских
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- Опубликовано: 12.01.2018 17:19
- Автор: ОД
Согласно городской статистике преступлений, зарегистрированных в 2017 году, в наукограде произошло одно убийство, 12 грабежей, 143 кражи. Раскрываемость держится на уровне около 77 - 89 % по преступлениям разной степени тяжести.
В отчетный период было подано 12 395 заявлений от граждан о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях (в позапрошлом году - 11 398).
Преступлений, наоборот, зарегистрировано на 73 единицы меньше, чем в 2016-м: 500. Больше всего преступных деяний произошло на Большой Волге – 168. В институтской части было совершено 159, а на левом берегу - 146 преступлений.
Тяжких и особо тяжких преступлений было зарегистрировано 84, что меньше на 8 по сравнению с позапрошлым годом. Преступлений средней тяжести случилось 102 (на 9,7 % меньше), небольшой тяжести 314 (меньше на 14,7 %).
Какие преступления происходили в черте города в 2017 году:
- 1 убийство (как и в 2016-м);
- 1 случай хулиганства;
- 2 угона автотранспорта (аналогичный период прошлого года - 8);
- 16 краж транспортных средств (6 расследовано), в том числе 11 краж автомобилей;
- 4 случая незаконного оборота оружия;
- 10 случаев причинения тяжкого вреда здоровью;
- 12 грабежей (10 - ЛБ, 2 - ИЧ, расследовано 10);
- 15 случаев мошенничества (раскрыто 4);
- 33 преступления по незаконному обороту наркотиков, в том числе 7 случаев сбыта;
- 143 кражи (2016 г. - 149), из них 17 квартирных (15 раскрыто).
Краж больше всего случилось на левом берегу: 52. На БВ совершено 49 краж, в ИЧ - 42.
Изнасилований, разбоя, организаций наркопритонов не выявлено.
В общественных местах было совершено 146 преступлений, в том числе на улицах города - 83. Рецидивистов среди преступников было выявлено 240. Преступили закон 18 несовершеннолетних. В состоянии опьянения алкоголем находилось 107 злоумышленников.
Преступлений экономической направленности за год было зарегистрировано 28.
Общее количество раскрытых преступлений снизилось с 505 до 452. Процент раскрываемости составил 89,86 %.
Реализация ряда запланированных мероприятий позволила достигнуть положительных результатов в расследовании некоторых видов преступлений.
Так, количество расследованных тяжких, особо тяжких преступлений за год увеличилось: с 56 до 63. Процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений составил 77,8%.
По горячим следам расследовано 15 преступлений.