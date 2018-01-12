Итоги года дубненских полицейских

Подробности Опубликовано: 12.01.2018 17:19 Автор: ОД

Согласно городской статистике преступлений, зарегистрированных в 2017 году, в наукограде произошло одно убийство, 12 грабежей, 143 кражи. Раскрываемость держится на уровне около 77 - 89 % по преступлениям разной степени тяжести.

В отчетный период было подано 12 395 заявлений от граждан о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях (в позапрошлом году - 11 398).

Преступлений, наоборот, зарегистрировано на 73 единицы меньше, чем в 2016-м: 500. Больше всего преступных деяний произошло на Большой Волге – 168. В институтской части было совершено 159, а на левом берегу - 146 преступлений.

Тяжких и особо тяжких преступлений было зарегистрировано 84, что меньше на 8 по сравнению с позапрошлым годом. Преступлений средней тяжести случилось 102 (на 9,7 % меньше), небольшой тяжести 314 (меньше на 14,7 %).

Какие преступления происходили в черте города в 2017 году:

1 убийство (как и в 2016-м);

1 случай хулиганства;

2 угона автотранспорта (аналогичный период прошлого года - 8);

16 краж транспортных средств (6 расследовано), в том числе 11 краж автомобилей;

4 случая незаконного оборота оружия;

10 случаев причинения тяжкого вреда здоровью;

12 грабежей (10 - ЛБ, 2 - ИЧ, расследовано 10);

15 случаев мошенничества (раскрыто 4);

33 преступления по незаконному обороту наркотиков, в том числе 7 случаев сбыта;

143 кражи (2016 г. - 149), из них 17 квартирных (15 раскрыто).

Краж больше всего случилось на левом берегу: 52. На БВ совершено 49 краж, в ИЧ - 42.

Изнасилований, разбоя, организаций наркопритонов не выявлено.

В общественных местах было совершено 146 преступлений, в том числе на улицах города - 83. Рецидивистов среди преступников было выявлено 240. Преступили закон 18 несовершеннолетних. В состоянии опьянения алкоголем находилось 107 злоумышленников.

Преступлений экономической направленности за год было зарегистрировано 28.



Общее количество раскрытых преступлений снизилось с 505 до 452. Процент раскрываемости составил 89,86 %.

Реализация ряда запланированных мероприятий позволила достигнуть положительных результатов в расследовании некоторых видов преступлений.

Так, количество расследованных тяжких, особо тяжких преступлений за год увеличилось: с 56 до 63. Процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений составил 77,8%.

По горячим следам расследовано 15 преступлений.