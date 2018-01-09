ДТП: водитель "матиза" наехал на ребенка

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Опубликовано: 09.01.2018 09:54
Автор: ОД
6 января 2018 года в 15 часов 35 минут на ул. Инженерная г. Дубна Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний ребенок.
По предварительным данным, водитель автомобиля "Дэу Матиз" совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть. Кроме того, несмотря на темное время суток и условия недостаточной видимости на одежде ребенка отсутствовали световозвращающие элементы. В результате данного ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.
По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.
 
ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна напоминает пешеходам, что в соответствии с п. 4.1 ПДД РФ при переходе дороги и при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.
Уважаемые пешеходы! Позаботьтесь о своей безопасности на дороге: переходите проезжую часть строго по пешеходному переходу, убедившись при этом, что водители транспортных средств уступают Вам дорогу. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости обязательно используйте на одежде световозвращающие элементы, которые помогут водителям транспортных средств быстрее увидеть Вас и предпринять все необходимые действия по предотвращению дорожно-транспортного происшествия.
Уважаемые родители! Обратите особое внимание Ваших детей на правильный переход проезжей части дороги, учите их безопасному участию в дорожном движении,  контролируйте досуг своих детей, не оставляйте их без присмотра вблизи проезжей части дороги, а также приобретите светоотражающие элементы. Ведь именно в Ваших обязанностях сохранить жизнь и здоровье ребенка.
 
С уважением, ОГИБДД ОМВД России по г.о. Дубна

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