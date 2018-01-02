Какие россияне стали жертвой мошенников?

Каких соотечественников обмануть легче всего? Как мы все знаем - неработающих пенсионеров. Но не только. Молодежь тоже подвержена обману, как показало исследование банка "Ренессанс кредит" о жертвах афер с банковскими картами.

Сотрудники банка "Ренессанс кредит" собрали данные о 17 млн операций с картами за полтора года, с начала 2016 г. по 30 июня 2017 г. Целью этого аналитического труда была разработка модели, способной блокировать мошеннические переводы средств непосредственно во время их совершения.

В исследовании доля мошеннических (фродовых) транзакций составила не более полупроцента из всех. Причем, по заявлению исполнительного директора "Ренессанс кредита" Сергея Афанасьева, 90 % фрода банк блокирует.

В целом, стать жертвами мошенников больше шансов у пожилых людей, в особенности - у вдовцов, а также у разведенных женщин и тех, кто никогда не был замужем. К тому же, женщины любой возрастной категории имеют в три раза больше шансов пострадать от злоумышленников.

Аналитики рассмотрели долю попыток совершения мошеннических действий среди лиц разного возраста.

Оказалось, что своей целью аферисты выбирают клиентов, кому за 66, в два раза чаще, чем тех, кому на десятилетие меньше. На молодежь до 25 лет злоумышленники наседают в 4 раза реже, чем на пожилых, но некоторым, особенно девушкам, это все равно не помогает: в возрастной категории 18-25 лет женщин обманывали в 0,021 % операций, мужчин - в три раза меньше. Среди пенсионеров старше 65-ти ждам также облапошивают немного чаще: в 0,045 % случаев по сравнению с 0,031 %-ми у мужчин.

Подверженность риску чужих манипуляций с картами растет, если человек остается один. Семейных людей обмануть сложнее. Вдовцы, в особенности старшего возраста, склонны доверять мошенникам - это банковские специалисты увязывают с "психологической уязвимостью людей, утративших близкого человека". Среди их транзакций примерно 0,4 % мошеннических, что в 25 раз превышает "среднюю температуру по больнице". Даже вдов того же возраста обманывают в пять раз реже. С другой стороны, если человек никогда не был семейным или развелся, то таких мужчин мошенники практически не трогают, а вот женщин этой группы мошенничество затрагивает лишь в 2,5 раза реже, чем вдов.