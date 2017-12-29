Как обманывали граждан аферисты в 2017 году

Подробности Опубликовано: 29.12.2017 11:17 Автор: Кирилл Свояков

Ежегодно мошенники придумывают новые и новые способы обмана населения, пытаясь "выудить" средства с чужих пластиковых карт. Какие способы обмана были наиболее актуальны в уходящем году? От чего следует беречься в следующем?

Приложения с троянами

Почти любое скачиваемое на планшет приложение может содержать "троян" - программу-вирус, которая разведывает все персональные данные, которые есть на гаджете гражданина, и пересылает их злоумышленникам. В частности, если на одном устройстве с "трояном" окажется банковское приложение, то мошенники легко могут лишить человека всех денег на счету.

Как бороться?

- Либо не держать в своем мобильном номера счетов и карт (и не скачивать приложения банка),

- либо отказаться от любых других приложений,включая игры, счетчики времени и пр.,

- либо скачивать только официальные приложения от известных разработчиков, например, государственные, такие как приложения "Системы 112" и пр. (при этом следить за тем, чтобы не скачивать фейковые приложения),

- либо просто внимательно читать комментарии к приложениям, которые хочется скачать (но это не гарантирует, что обмана не произойдет).

СМС о блокировке

Мошенники, сидящие в местах не столь отдаленных, часто делают массовую рассылку СМС наугад с текстом вроде: "По вашей карте совершена покупка. Заблокирована сумма в .... рублей, для разблокировки позвоните по номеру ...". Если абонент получивший СМС, перезванивает якобы "работнику банка", то аферист пытается выманить у него личные данные по карте, включая номера карты и счета, а также CVC-код.

Как не попасться:при переводах денег через Интернет и в официальной СМС-рассылке банки обычно предупреждают о том, чтобы клиент не передавал пароли и персональные данные никому, даже если человек представляется сотрудником кредитной организации. Сбербанк, к примеру, предупреждает клиентов также и о том, что сообщения им могут приходить только с номера 900, и никакие номера типа 9оо, 9ОО или 9000 не являются рассылкой банка.

Короткие входящие

Многие сограждане перестали отвечать на неизвестные номера, и это не высокомерие, а забота о безопасности. Часто бывает, что мошенники делают короткий прозвон по базе мобильных номеров в расчете на любопытных простаков. Человек перезванивает и думает, что попал в колл-службу какой-то организации, но после прослушивания рекламы звонок обрывается. А поскольку номер был исходящий, то с абонента снимают деньги, причем не по обычному тарифу, - ведь номер платный!

Как не попасться: если вам любопытно, кто вам звонил, а вы даже не слышали этого звонка, то такой номер следует "пробить" по Интернету. Если это мошенничество, то поисковая система выдаст вам большие списки сайтов, на которых пользователи обсуждают, кто и зачем им звонил, и чо произошло в результате.



Страховка при взятии кредита

Эти злоумышленники действуют лично. Они стоят у офиса банка и раздают листовки, обещая людям, берущим кредит, вернуть деньги за страховку, оформленную при получении кредита, за определенную комиссию.

Впоследствии возможны два пути. Либо мошенники рассылают в банки иски, имитируя деятельность юридической компании. Либо, что опаснее, узнают у обманутых граждан персональные данные (копию паспорта, реквизиты счета в банке и номер мобильного телефона), по которым оформляют еще один кредит, деньги за который получат, конечно, аферисты.

Как не попасться: в день подписания кредита вы еще можете отказаться от навязанной страховки (если только не берете залоговые кредиты - на квартиру, автомобиль).



Лопающиеся НПФ

Летом 2017 года популярным стал и такой способ облапошить население. Молодые люди представлялись прохожим в крупных городах работниками Пенсионного фонда РФ. Якобы совершая проверку, они переписывали у доверчивых граждан номера полисов СНИЛС, а затем переводили накопительную часть их пенсии в негосударственные пенсионные фонды. Частные НПФ платили за это действие исполнителям по 3 000 - 5 000 рублей за каждого "привлеченного" клиента. Однако обман здесь заключается в том, что НПФ с большой вероятностью может оказаться шарашкиной конторой и объявить себя банкрото в течение ближайших нескольких лет.

Кроме того, существуют еще и сайты-обманки, на которых россиянам предлагается узнать наличие денежных выплат частных страховых фондов, для чего требуется ввести номера СНИЛС и паспорта.

Как не попасться:

- Изучать информацию о фонде, куда помещаешь свои средства.

- Никому не передавать номер СНИЛС, который можно смело вводить только на портале Госуслуги, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда и официальном мобильном приложении ПФР.

Криптохакеры

Правонарушители-майнеры через браузеры подключаются к чужим компьютерам для добычи криптовалюты. Обычно они это делают через сайты с онлайн-играми и потоковыми мультимедиа, поскольку именно от игр и потоковых видео процессор так "напрягается", что становится незаметно, что к компьютеру подключился еще один пользователь, который зачастую продолжает работать даже после того, как вы выключили браузер. Это возможно с помощью невидимого всплывающего окна, которое удачно "прячется" за часами в нижнем правом углу экрана.

В результате пользователь ПК не теряет денег, но теряет в мощности своего компьютера, который начинает выполнять все задачи крайне медленно.

Как не попасться: практически никак. Зато можно проверить запущенные процессы в диспетчере задач.